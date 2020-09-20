مدير برنامج الأغذية العالمي: "الأقصر ليست الماضي بل المستقبل"

أعرب منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، عن فخره بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا سعي البرنامج نتيجة لهذا التعاون الوثيق لتوسيع نطاق الشراكة التنموية لمساعدة المزيد من الفئات، لا سيما في ظل جائحة كورونا، التي عرضت المزيد من المواطنين للخطر.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، في التنسيق بين الجهات الحكومية، وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وتابع منجستاب، خلال مشاركته وزيرة التعاون الدولي، ووفد وزارة الزراعة في تفقد عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر: "بالنسبة لي الأقصر ليست الماضي فحسب، بل هي المستقبل أيضًا، سيتم مشاركة المعرفة التي نتجت هناك مع أفريقيا، ونحن نتطلع لدعم الأسر بأكملها لتحقيق التحول الكامل لهذه المجتمعات".

وتعد الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، تمتد لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في جميع المجالات.