محمد غنيم يعلن تأييده لـ"الشرقاوي" المرشح لـ"النواب" في المنصورة

أعلن الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، ومؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عن تأييده ودعمه لترشيح أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، لعضوية مجلس النواب في دورته المقبلة.

وقال غنيم، في مقطع فيديو بثته الحملة الرسمية للنائب أحمد الشرقاوي، إن مواقفه السياسية سواء تحبها أو لا تحبها، سواء كنت معها أو ضدها، هي مواقف وطنية على مستوى مجلس النواب، بالإضافة إلى خدماته في مركز الكلى والمسالك البولية، وجامعة المنصورة، بالإضافة إلى مشروع ضخم لتحسين الصرف الصحي في الأماكن الشعبية في مدينة المنصورة.

وأضاف غنيم أنني لهذا كله أنا أؤيد ترشيح أحمد الشرقاوي، وأن نجاحه في هذه المعركة الانتخابية، سوف يكون انتصارا لمدينة المنصورة.

ويتنافس في الانتخابات بدائرة بندر المنصورة 43 مترشحا لعضوية مجلس النواب على المقعد الفردي، والدائرة مخصص لها مقعدين فقط.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية "اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجلا و3 سيدات.

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من راغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.