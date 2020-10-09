بالصور.. انهيار ابنة منى منير في الوداع الأخير: بكاء وصراخ

دخلت ابنة النائبة الراحلة منى منير في نوبة بكاء شديدة، خلال مراسم جنازة والدتها في كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وانهارت ابنة النائبة الراحلة مع لحظات خروج الجثمان ولم تتمالك، وحاول بعض الأقارب تهدئتها والسيطرة على الموقف.

وتعالت بعض الصرخات من أسرة ومحبي منى منير، وهو ما حرص البعض على السيطرة عليه لخروج الجثمان في مشهد هادئ.

وشهدت كنيسة المرعشلي بالزمالك توافد عدد من النواب والنائبات؛ لوداع زميلتهم النائبة منى منير، وبدا على الجميع الحزن، فيما دخلت كل من النائبتين سولاف درويش ومارجريت عازر في نوبة من البكاء الشديد، حزنا على زميلتهما.

وحرص النواب "مصطفى بكري، وحمدى بخيت، وإيهاب منصور"، على التواجد داخل الكنيسة، قبل وصول نعش النائبة منى منير إليها، والتي نعاها مجلس النواب أمس.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مراسم جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي، وبدا الحزن والبكاء الشديد على جميع أفراد أسرتها.

حزن في الجنازة ونعي على التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، شهدت غالبية صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجروب "الواتس أب" الخاص بالنواب، رثاء للنائبة الرحلة.

وقالت النائبة منال ماهر الجميل، عن زميلتها: "كانت محاربة للمرض الشرس، ولم يثنها أي شىء عن بذل الجهد في مجلس النواب، فكانت برتبة خادمة للوطن".

ونعى كل من النائب "طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الراحلة النائبة منى منير.