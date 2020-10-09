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بالصور.. انهيار ابنة منى منير في الوداع الأخير: بكاء وصراخ

كتب:

إمام أحمد
03:13 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
بالصور.. انهيار ابنة منى منير في الوداع الأخير: بكاء وصراخ

دخلت ابنة النائبة الراحلة منى منير في نوبة بكاء شديدة، خلال مراسم جنازة والدتها في كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وانهارت ابنة النائبة الراحلة مع لحظات خروج الجثمان ولم تتمالك، وحاول بعض الأقارب تهدئتها والسيطرة على الموقف.

وتعالت بعض الصرخات من أسرة ومحبي منى منير، وهو ما حرص البعض على السيطرة عليه لخروج الجثمان في مشهد هادئ.

وشهدت كنيسة المرعشلي بالزمالك توافد عدد من النواب والنائبات؛ لوداع زميلتهم النائبة منى منير، وبدا على الجميع الحزن، فيما دخلت كل من النائبتين سولاف درويش ومارجريت عازر في نوبة من البكاء الشديد، حزنا على زميلتهما.

وحرص النواب "مصطفى بكري، وحمدى بخيت، وإيهاب منصور"، على التواجد داخل الكنيسة، قبل وصول نعش النائبة منى منير إليها، والتي نعاها مجلس النواب أمس.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مراسم جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي، وبدا الحزن والبكاء الشديد على جميع أفراد أسرتها.

 

حزن في الجنازة ونعي على التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، شهدت غالبية صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجروب "الواتس أب" الخاص بالنواب، رثاء للنائبة الرحلة.

وقالت النائبة منال ماهر الجميل، عن زميلتها: "كانت محاربة للمرض الشرس، ولم يثنها أي شىء عن بذل الجهد في مجلس النواب، فكانت برتبة خادمة للوطن".

ونعى كل من النائب "طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الراحلة النائبة منى منير.

 

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{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}
{"description":"\u062c\u0646\u0627\u0632\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0627\u0626\u0628\u0629 \u0645\u0646\u0649 \u0645\u0646\u064a\u0631 \u0628\u0643\u0646\u064a\u0633\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0639\u0634\u0644\u0649 \u0628\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0644\u0643 \u0628\u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0649 \u0628\u0643\u0631\u0649 \u0648\u0645\u0627\u064a\u0627 \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0645\u0627\u0631\u062c\u0631\u062c\u064a\u062a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0648\u062d\u0645\u062f\u0649 \u0628\u062e\u064a\u062a \u0648\u0633\u0648\u0644\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0648\u064a\u0634"}

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