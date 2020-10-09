ماجد المصري يعلن انتهاء تصوير "الوجه الآخر"

أعلن الفنان ماجد المهندس عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام انتهاء تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، وكتب: "نصور حاليًا آخر أيام مسلسل "الوجه الآخر" إحنا تقريبا مش بنام، وأتمنى أن يكون نال المسلسل إعجباكم، ادعولنا وإن شاء الله نستعد للقادم".

وكانت أعلنت الفنانة مادلين طبر الانتهاء من تصوير مشاهدها منذ أيام .

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الفنانة نسرين طافش، عبر إنستجرام، بداية تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل، وعلقت: "أول يوم تصوير من الوجه الآخر، توكلنا على الله.. ادعولنا".

ويتناول المسلسل الذي تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC بمشاركة النجوم ماجد المصري، مادلين طبر ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

ويعد مسلسل "الوجه الآخر" ثاني بطولات ماجد المصري، بعد مسلسل "بحر"

قام بغناء تتر المقدمة والنهاية الفنان مدحت صالح، حيث نشر ماجد المصري فيديو يجمعه بمدحت صالح أثناء قيامه بالتجهيزات لتتر المسلسل.

ولاقت أولى حلقات المسلسل إشادات عالية لأداء "المصري" وجميع أبطال العمل.

الجدير ذكره، تعاقد الفنان ماجد المصري مؤخرا على بطولة الفيلم القصير "كنتي في خيالي" لعرضه خلال الفترة المقبلة في عدد من المهرجانات الدولية.