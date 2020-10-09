"سوا سوا" ليست الأولى.. أحمد مكي يغني لعنتر هلال 3 مرات

"لو أنت أحمد مكي أنا عنتر هلال، الشاعر اللي أنت أخدت أغنيته سوا سوا في الخضرة والهوا، بدون وجه حق ونزلتها في فيلم طير أنت"، أنا عاوز المقابل المادي لذلك، أنا كلمت إسعاد يونس وقالت إنك أخدت كل الفلوس، لا أريد أن أصعد الموضوع في اتجاه الصحافة والمحاكم وجمعية المؤلفين وحق الأداء والملكية الفكرية.. ببساطة أعطني حقي وأعطيك تنازل قانوني وتنتهي المشكلة"، هكذا علّق الشاعر الكبير عنتر هلال على أزمته مع الفنان أحمد مكي بعد أن قام الأخير باستخدام أغنيته "سوا سوا" دون وجه حق في فيلم "طير انت".

اغنية "سوا سوا في الخضرة والهوا" طرحت في مسرحية نسرين صانعة الألعاب التي عرضت لأول مرة عام 1988، وقدمتها الفنانة المعتزلة نسرين.

وترصد "الوطن" 3 مرات أدى أحمد مكي أغاني لعنتر هلال دون وجه حق:

في عام 2010، حين عرض فيلم لا تراجع ولا استسلام قام مكي بغناء جزء من أغنية عنتر هلال الشهيرة "كل البنات بتحبك" أثناء مشهد جمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، حيث كان يخبرها بعمل والدته قبل جلوسها في المنزل.

وفي نفس الفيلم استخدم أغنية عنتر هلال من خلال أول مشهد فى فيلم "الغربة"، بمقطع "أنا من البداية يا غربة بتحمل".

والمرة الثالثة كانت فى الجزء الرابع من مسلسل "الكبير أوي" حين جسد مكي شخصية حزلقوم وقاعد بتشغيل أغنية حسام حسني الشهيرة "لولاش قلبي ميوعاش" والتي كتبها أيضا عنتر هلال وأنتجت عام 1994 وطرحتها شركة هاي كواليتي.