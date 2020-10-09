عنتر هلال: "أحمد مكي بيتهرب مني بقاله 5 سنين.. وهطارده بالقانون"

شن الشاعر عنتر هلال، هجومًا عنيفًا على الفنان أحمد مكي، بعد أن اتهمه باستغلال أغنية "سوا سوا" في فيلمه "طير أنت" الذي عُرض عام 2009، دون أن يمنح مؤلف الأغنية حقوقه المادية.

وأكد عنتر هلال، لـ"الوطن" أنه يحاول الوصول إلى أحمد مكي، منذ 5 أعوام، لكنه يفشل في الوصول إليه طوال هذه الفترة: "بيصدّر لي مديرة مكتبه وكل مرة بتطلع لي بحجة مختلفة، ولم أحصل على حق استغلال الأغنية حتى الآن".

وأوضح أن أحمد مكي خالف قانون الملكية الفكرية، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه المادية، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضده خلال الساعات المُقبلة، فضلًا عن التواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين بشأن البحث في هذه الأزمة.

فيلم "طير أنت" عُرض لأول مرة عام 2009، وتدور أحداثه حول بهيج شاب منطوٍ بدون أي خبرات حياتية، يعمل طبيبًا بيطريًا ويحب فتاة من طرف واحد، يلتقي بجني يرغب في تحقيق حلمه للحصول على شهادته، فيهبه ست فرص لتحقيق هذا الحلم والارتباط بالفتاة التي يعشقها من خلال المظهر والمال والقوة والرجولة ومجاراة العصر.

"طير أنت" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وماجد الكدواني ولطفي لبيب وهشام إسماعيل ومحمد سلام، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج أحمد الجندي.

وكان الشاعر عنتر هلال قال إنه يعكف حاليًا على مشروعين جديدين، أحدهما بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي، بشأن إعادة إنتاج أغاني الفلكلور الشعبي بشكل مختلف، والعمل على إحيائه مُجددًا، لأن الأجيال الجديدة علاقتها ليست قوية بهذا الفن.

وأضاف في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن المشروع الآخر مُتعلق بكتابة ديوان شعر بالعامية، يحمل اسم "مسدسيات عنتر هلال"، ومن المُقرر طرحه، خلال الفترة القليلة المُقبلة، في نسختين مكتوبة ومسموعة، عبر الـ"فلاشات"، متوقعًا أن يُحدث هذا الديوان نقلة كبيرة في شعر العامية، فور طرحه للجمهور.

عنتر هلال شاعر غنائي من مواليد محافظة قنا، كتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحمادة هلال، لديه الكثير من الأغاني في السينما مثل أغنية "كامننا" للمطرب محمد فؤاد في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، ومؤلف أغاني أفلام "كرسي في الكلوب" و"يا تحب يا تقب" و"بونو بونو".