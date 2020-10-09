وائل جسار عن غنائه مع شاكوش: شاركت من أجل مصر

كشف الفنان اللبناني وائل جسار، تفاصيل مشاركته فى أوبريت "مصر حكاية" المقرر طرحه اليوم، والذي شارك بالغناء فيه رفقة 9 مطربين مصريين من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال جسار لـ"الوطن"، إنه رحب بشدة عندما تلقى دعوة المشاركة لسببين وهما أن الأوبريت مهدى لبلده الثاني مصر التي يحبها ويعشقها والثاني، لمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري.

وعن مشاركته في عمل يجمع مطرب المهرجانات شاكوش، أوضح بأن سبب مشاركته الأساسي هو حبه الغناء لمصر، وأنه يحترم كافة الأصوات وأذواق الناس.

يشارك في الأوبريت كلا من: "مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس وأمينة ودياب وعمر كمال ومي سليم وحسن شاكوش وياسمين علي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مطربي المهرجانات، في أغنية وطنية رفقة مطربين كلاسيك.

وعلمت "الوطن" أن الأغنية جرى تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، أثناء تواجد وائل جسار في القاهرة.

وقال عمر كمال" لـ"الوطن"، إن هذا الأوبريت يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، لاسيما وأن فريق العمل حرص على خروج هذا الأوبريت على مستوى عالٍ من الاحترافية وتليق بالشعب المصري، موضحًا أن "حكاية مصر" سيُعرض على الشاشات طوال شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن الأوبريت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، مُعربًا عن سعادته بتعاونه مع كبار النجوم في "حكاية مصر"، مضيفًا: "مبسوط أني وسط عمالقة الفن في مصر والوطن العربي".

وشهدت الأيام الماضية أكثر من أغنية وطنية جرى طرحها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كانت أبرزها "عاشوا" للفنان مينا عطا، وأوبريت "ولادك يا بلدي" التي طرحتها الشركة المتحدة، وشارك فيها عدد من الفنانين، على رأسهم "حكيم وأحمد جمال ومي فاروق ومصطفى حجاج".