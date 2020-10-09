قبل طرحه.. عمر كمال يكشف تفاصيل أوبريت "حكاية مصر"

أعرب الفنان الشاب عمر كمال، عن سعادته البالغة، لمشاركته في الأوبريت الوطني الجديد، والذي يحمل اسم "حكاية مصر"، ومن المُقرر عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال "كمال" لـ"الوطن"، إن هذا الأوبريت يأتي ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، لاسيما وأن فريق العمل حرص على خروج هذا الأوبريت على مستوى عالٍ من الاحترافية وتليق بالشعب المصري، موضحًا أن "حكاية مصر" سيُعرض على الشاشات طوال شهر أكتوبر.

وأشار، إلى أن الأوبريت من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، مُعربًا عن سعادته بتعاونه مع كبار النجوم في "حكاية مصر"، مضيفًا: "مبسوط إني وسط عمالقة الفن في مصر والوطن العربي".

ويضم الأوبريت عددًا من الفنانين، هم "وائل جسار، وهشام عباس، ومدحت صالح، ومحمد فؤاد، ودياب، وأمينة، ومي سليم وياسمين علي، وعمر كمال وحسن شاكوش".

وكان أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد بمشاركة المطرب اللبناني وائل جسار والفنانة مي سليم .

ونشر "شاكوش" صورة تجمعهم سويًا، وعلق:"الحمد لله قريبًا والنجم وائل جسار والنجمة مي سليم".

وكان كرّم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، كأفضل مطربين 2020 بأغنية "بنت الجيران".

وعلق "شاكوش" على التكريم قائلا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب، شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي، ألف شكر وحمد ليك يارب، جائزة أوسكار ليبيا في تونس، شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا، وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل"

ويترأس مهرجان "أوسكار العرب" الليبي، في دورته الثالثة، مهند الغزاوي، حيث انطلقت فكرة هذا المهرجان من طرابلس لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بهدف الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس.

يذكر أن الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قد طرحا مؤخرًا، مهرجان "هنعمل لخبطيطة"، والذي تصدر التريند وحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب.

وقال شاكوش لـ"الوطن": "الحمد لله سعيد جدا بوجودي في تونس، شعب جميل وأسعدني جدا حسن الاستقبال لي أنا وعمر كمال، الحفل الذي قدمناه كان به تفاعل كبير من الجمهور التونسي الذي يحفظ أغانينا جيدًا، ورفع شعار كامل العدد حيث نفدت تذاكر الحفل منذ توقيت وصولنا بتونس أي قبل الحفل بأيام".

المهرجان من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في يوم واحد أكثر من مليون مشاهدة.