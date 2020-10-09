نجاة عريس وعروسه من الموت في حادث تصادم بالغربية

أنقذ القدر عروسين من الموت المحقق، أمس، إثر اصطدام السيارة التي كانا يستقلانها في موكب الزفاف بعمود إنارة على طريق مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مركز شرطة السنطة بتصادم سيارة يستقلها عروسان بعمود إنارة أمام "عزبة المنشاوى القبلية" بمركز السنطة ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين إصابة العريس وعروسه وأحد المعازيم بجروج طفيفة، وجرى نقلهم لمستشفى السنطة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.