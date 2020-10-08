محافظ الغربية يهنئ "غزل المحلة" على فوزه بمباراة "بيلا"

هنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نادي غزل المحلة على فوزه بمبارة كرة القدم أمام فريق "بيلا" التي أقيمت، اليوم، وحضرها المحافظ برفقة نائبه، الدكتور أحمد عطا واللواء شاكر يونس السكرتير العام.

ووجه المحافظ التحية للفريق والجهاز الفني والإداري، عقب فوزه بالمباراة، مشيرا إلى أن الفريق يستحق التواجد فى الدوري الممتاز بفضل إمكانياته وتاريخه الكبير في الرياضة المصرية، مؤكداً تقديم كل الدعم للفريق من أجل صعوده لدوري الأضواء.

وأكد الكابتن خالد عيد، المدير الفني للنادي، أن النادي لم يتبق له سوى مباراة واحدة مع نادي الأولمبي فى الجولة الأخيرة لحسم معركة الصعود إلى دوري الأضواء "الدوري الممتاز".

وأشار "عيد" إلى أن الصعود يتطلب بذل جهد كبير من لاعبي نادي الغزل، كونها مباراة مهمة، والتوفيق فى حسمها سينتهي بثلاث نقاط تحقق حلم أبناء المدينة العمالية.

ووجّه الشكر إلى جماهير النادي قائلاً: "أنتم رجال ودورنا ندعم فريقنا وإن شاء الله تحضروا وتشاركوا فى المدرجات ودايما نتفاءل بوجودكم ودعمنا على ملعبنا وباقي الملاعب الخارجية".

جدير بالذكر أن حالة من الاستنفار والتأهب الأمني فرضته مديرية أمن الغربية من خلال الدفع بالمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين فعاليات مباراة غزل المحلة ونادي "بيلا" ومنعت قوات التأمين الجمهور من الدخول إلى الإستاد.