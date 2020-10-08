"صحة الغربية": تواصل القوافل الطبية.. وعلاج 1470 حالة احتفالا بالعيد القومي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار فعاليات القوافل الطبية والعلاجيه الثامنه والتاسعه والعاشره بقرى دفره والهياتم وكتامة.

كما يأتي ذلك ضمن الـ 40قافلة التي أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر ، حيث تم الكشف على جميع المترددين وصرف العلاج بالمجان لـ 680 حالة بقرية الهياتم مركز المحلة و 430 حالة بقرية دفره مركز طنطا و 360 حالة في قرية كتامة مركز بسيون كما تم تحويل بعض الحالات إلى أقرب مستشفى عام.

واشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بأن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الصحية والمجانية لغير القادرين بالقرى كما تم الدفع بفرق مبادرة الأمراض المزمنة ومبادرة صحة المرأة .

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ تثقيف صحي للمترددين عن الأمراض المعدية وسبل الوقاية وخصوصاً الاحتياطات المتابعة لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد محسن منسق عام القوافل بأنه تم توفير طاقم طبي على أعلى مستوى في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والجراحة والأنف والأذن والأسنان وتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية والأشعة .

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عدداً من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر .