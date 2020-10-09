وزير قطاع الأعمال: لو فيه شركة بتقلل خسايرها هنعتبرها أرباح

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا يحب كلمة "المساس" بالحقوق المالية للعمال، قائلا إن الوزارة تضع "مسطرة" حتى تكون وحدة القياس واحدة في الشركات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الحقوق الأساسية للعاملين.

واَضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنه جرى رفع الأجر الأساسي للعاملين، متابعا: "لقينا إن فيه أجور أساسية لناس عندها 7 و8 سنين خبرة وبتاخد 400 جنيه و600 جنيه وده أمر لا يستقيم، وناس معاها مؤهلات عليا"، فتم مضاعفة الأجور الأساسية التي كانت تسمى قبل ذلك بالأجور المتغيرة أو الحوافز وتم إضافتها".

وتابع: "الأجور التي كانت تحتسب على الأساسي هي كمان زادت بما فيها بدلات الانتقال والمنح، وكل اللي فاضل حطيناه في سلة واحدة اسمها الإثابة والحوافز، وهي تطبيق لشعار وضع منذ 20 عاما في الدولة ولم ينفذ وهو ربط الأجر بالإنتاجية أو بالأرباح وهذا ما يتم عمله اليوم، وإذا كان هناك شركة تقلل خسائرها سنعتبرها أرباح".