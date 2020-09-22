إضراب عمال القطاع العام في ألمانيا للمطالبة برفع الأجور

أطلق عمال القطاع العام في ألمانيا اليوم، حملة إضرابات قصيرة عن العمل للمطالبة برفع الأجور.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أنّ المستشفيات ومراكز الأطفال وقطاع الصرف الصحي من بين القطاعات التي تنظم الإضراب اليوم، مضيفة أنّ نقابة العمال تطالب برفع الأجور بنسبة 4.8% أو 150 يورو بحد أدنى لنحو 2.3 مليون موظف محلي وفيدرالي على مدار العام المقبل.

وقال رئيس النقابة فرانك ويرنك، إنّ الاتحاد يطالب بإضرابات تحذيرية على مدار الأيام المقبلة في جميع أنشطة القطاع العام.

وتعد الإضرابات التحذيرية أسلوبًا شائعًا في مفاوضات العمل الألمانية، وتستمر من عدة ساعات إلى يوم أو يومين.

ونظم الإضراب بعدما فشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات الأجور خلال الأيام الماضية، في الانتهاء إلى اتفاق، ويقول أصحاب الأعمال إنّ مطالب الأجور مرتفعة للغاية في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من أزمة فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن تجرى جولة المفاوضات المقبلة في 23 و 24 من أكتوبر المقبل.