أمل رمزي: نساند الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة رائعة شهد لها العالم أجمع، ما جعلها مادة تدرس في المدارس العسكرية في جميع الدول.

جاء ذلك خلال احتفالية ذكرى حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأوضحت "أمل"، أن تلك الذكرى عزيزة على قلب كل عربي، ففيها انتصر الجيش المصري العظيم في حرب السادس من أكتوبر التي أعطت جيش الاحتلال درسًا نموذجيا يحتذى به في فنون القتال من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على مساندة الحزب الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والجيش المصري في الحرب ضد الإرهاب المستمرة حتى الآن.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكاري الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وصافح عدد من أفراد أسرته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلًا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.