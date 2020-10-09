رئيس الوفد: انحياز الجيش لإرادة الشعب أنقذ مصر من السقوط

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الجيش المصري العظيم يتميز عن جيوش العالم بأنه جيش وطني ينحاز إلى الإرادة الشعبية لهذا البلد، وهذا ما ظهر في أزهى الصور، عندما انحازت الإرادة المصرية التي تجلت في 30 يونيو والموقف الوطني للجيش المصري، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك أن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بالفوضي وتنحاز إلى إرادة الشعب.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع الذي قامت به القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وأمان المواطن.

وأضاف "أبوشقة"، أن انحياز القوات المسلحة للشعب المصري أنقذ مصر من السقوط في الفوضي والمصير الذي وصلت إليه بعض الدول العربية الشقيقة التي سقطت في نفس هذا المستنقع، والذي كان مقدرا لمصر أن تسقط فيه، ولكن موقف القوات المسلحة المصرية كان خط الدفاع الأول للشعب المصري وحمت الوطن.

واقترح رئيس حزب الوفد، أن يكون يوم السادس من أكتوبر عيدًا وطنيًا للقوات المسلحة، كما أن يوم 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية.

وأوضح أبو شقة، أن عيد الشرطة حدث عندما تصدت لحماية محافظة الإسماعيلية، ورفضوا الاستسلام واستشهد الكثيرون ليكونوا نموذجا يحتذى به، في أن الجميع على استعداد أن يموت في أي لحظة، لحماية تراب هذا الوطن والإرادة الوطنية.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يساند ويدعم وينتصر للدولة المصرية، ويقف ويؤيد المشروع الوطتي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، مشددا على أن ذلك هو الخط السياسي الذي أعلنه منذ توليه رئاسة الحزب في 30 مارس 2018 ولم يتخلى عنه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكاري الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وصافح عدد من أفراد أسرته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلًا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.