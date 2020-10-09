عبد العزيز النحاس: ما أحوجنا الآن إلى روح حرب أكتوبر العظيمة

قال عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن السادس من أكتوبر يوم له تاريخ ممتد، وسوف يمتد إلى أبد الآبدين لأنه يوم العزة والفخر والكرامة واسترداد الأرض، وليس لنا وحدنا لكنه للأمة العربية جميعًا، يوم أن أثبت المقاتل المصري أنه أقوى من كل الأسلحة الحديثة والتقنيات العسكرية وهذا ما سطره التاريخ.

جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأكد "النحاس" أن حزب الوفد يشرف بأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهذا الاحتفال يأتي في إطار دور الوفد التاريخي باعتباره حزب الحركة الوطنية المصرية، قبل قرن من الزمان ومرسخ لهذه الهوية واعتباره دائمًا ينحاز للوطن، فما أحوجنا الآن إلى روح أكتوبر العظيمة التي وحدت الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه التي انصهر فيها الجميع على قلب رجل واحد.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن ما تتعرض له الدولة المصرية في حاجة إلى استعادة روح أكتوبر، موجهًا التحية لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة والشهداء منهما ومن الوطن.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.