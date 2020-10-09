يصل لـ200 ألف جنيه.. طرق الحصول على تمويل قرض العلاج من 3 بنوك

تقدم عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، قروض لتغطية نفقات العلاج وتكاليفه، لجذب المزيد من العملاء، حيث يبحث العديد، على المساعدات النقدية والقروض المالية التي تمنح لإجراء العمليات الجراحية وتغطية نفقات العلاج باهظة الثمن.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات، التفاصيل الكاملة للحصول على تمويل القرض العلاجي في بنك التعمير والاسكان، بنك بركة، وبنك ناصر، وفقا لما حددته البنوك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل القرض العلاجي من بنك البركة

يستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل:

- الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر.

- أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.

- أصحاب المهن والأعمال الحرة.

- أصحاب عقارات أو أوعية ادخارية.

- المصريون العاملون بالخارج.

تفاصيل الحصول على القرض العلاجي من بنك البركة

ـ الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.

ـ مدة السداد تصل حتى 5 سنوات "60 شهرًا".

ـ الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه بشرط ألا يزيد القسط الشهري عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع "الضرائب والتأمينات الاجتماعية".

ـ إصدار شيك مصرفي لصالح المستشفى أو باسم الطبيب المعالج.

ـ إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.

ـ يدفع البنك جائزة في حالة السداد المبكر.

وأوضح البنك أن التمويلات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

تفاصيل القرض العلاجي من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان حزمة متنوعة من القروض لتمويل كافة الاحتياجات الشخصية وبشروط ميسرة وأسعار عائد تنافسية ومنها تمويل مصروفات العلاج وإجراء العمليات الجراحية، ويكون التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض العلاجي من بنك التعمير والإسكان

ـ بطاقة الرقم القومي سارية المدة.

ـ إحضار إيصال مرافق على أن يكون حديث التاريخ.

ـ إرفاق عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي.

ـ تقديم بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمد.

ـ التصديق على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك ذلك.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة

ـ سجل تجاري حديث.

ـ شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر

ـ تقديم ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

ـ مستند تحقيق شخصية رسمي "بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر للأجانب.

تفاصيل القرض العلاجي من بنك ناصر الاجتماعي

يتيح بنك ناصر تمويل القرض العلاجي من خلال التمويلات الاجتماعية الحسنة، فهي من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزه لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيها و بدون فوائد، بمصاريف إدارية بسيطة، تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم إعدامها حال وفاة المقترض.

شروط الحصول على التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

ـ بالنسبة لأصحاب المرتبات، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، فضلًا عن تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحويل المرتب أو القسط على البنك.

ـ بالنسبة لأصحاب المعاشات، يشترط في حالة المعاش الافتراضي ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا، على أن يتم تحويل القسط أو المرتب على البنك، أما في حال المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على قرض التمويلات الاجتماعية الحسنة من بنك ناصر

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

- الرقم التأميني للعميل والضامن، على أن تكون سارية المدة.

ـ بيان بمفردات للمعاش أو المرتب، للمقترض ومرتب الضامن.

- في حال قرض العلاج، يشترط تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.