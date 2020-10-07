خطوات الحصول على لاب توب بـ10 آلاف جنيه من بنك ناصر بصورة البطاقة

يوفر المعهد القومي للاتصالات برنامج تدريب شباب مصر الرقمية بهدف بناء قدرات الكوادر الشابة على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ لدعم خلق فرص العمل وتوفير المزيد من الإمكانات للمجتمع المصري.

ويجرى تنظيم البرنامج من خلال إنشاء نظام تدريبي متكامل عالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعده أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة.

ويشترط الالتحاق بالبرنامج ضرورة توافر جهاز كمبيوتر بإمكانيات مناسبة للوحدة التدريبة المراد الالتحاق بها، بسرعة إنترنت مناسبة، إذ يتيح المعهد في حال عدم توافر جهاز، إمكانية الاستفادة من المبادرة المقدمة من وزارة الاتصالات وبنك ناصر لتسهيل شراء جهاز كمبيوتر محمول على النحو التالي:

يكون الحد الأقصى للتمويل 10 آلاف جنيه بفائدة 5% دون مصروفات إدارية بمدة تمويل 3 سنوات على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.

خطوات الحصول على قرض تمويل جهاز حاسب آلي محمول

1. إرسال صور مما يلي عبر البريد الإلكتروني للمبادرة DigitalEgyptYouth@nti.sci.eg:

- خطاب معتمد من جهة التدريب التابعة للوزارة يفيد بالتحاقك بأحد البرامج التدريبية بها، ويستثنى من ذلك متدربي المعهد القومي للاتصالات، إذ يكتفى بإرسال اسم البرنامج التدريبي الملتحق به.

- عرض سعر لجهاز حاسب آلي محمول على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل (10 آلاف جنيه).

- بطاقة الرقم القومي.

2. بعد التأكد من صحة المستندات المرسلة إلكترونيًا، يرسل بريد إلكتروني للمتدرب لتحديد موعد تسليم أصول المستندات بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية، ويستلم المتدرب خطابًا موجهًا لبنك ناصر الاجتماعي للبدء في إجراءات الحصول على القرض وجهاز الكمبيوتر المحمول.

3. يتخذ بنك ناصر الاجتماعي الإجراءات البنكية مع المتدرب لاستيفاء المستندات (كما هو موضح بالفقرة الخاصة بالمستندات المطلوبة)، ومن الضامن (كما هو موضح بفقرة الضمانات المطلوبة) والتوقيع على ملف التمويل بالبنك.

4. يسلم بنك ناصر الاجتماعي المتدرب خطابًا موجهًا للجهة صاحبة عرض سعر جهاز حاسب آلي محمول بموافقة البنك على تسليمه الجهاز على أن يقوم البنك بصرف تكلفة الجهاز للجهة صاحبة عرض السعر.

5. بعد استلام المتدرب للجهاز يلتزم بالتواصل مع المعهد القومي للاتصالات لإعداد الجهاز بالبرامج اللازمة للتدريب عن بعد.

الضمانات المطلوبة

المستندات المطلوبة من المتدربين المتقدمين للحصول على التمويل

- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يفيد باسم المرشح ورقمه القومي وقيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله.

- تقديم ضامن (لا يشترط أن يكون موظفًا حكوميًا) واستيفاء مستندات الضمان المطلوبة وفقاً لجدول الضمانات المبين عاليه.

- عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل معتمد من المعهد القومي للاتصالات.

- إيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمرشح والضامن إن وجد.

- التوقيع على سند إذني للمرشح والضامن.

- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمرشح والضامن وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك.