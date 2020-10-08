"لو معندكش دخل".. إجراءات الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر

يحرص بنك ناصر الاجتماعي، على توفير الكثير من المساعدات المالية والنقدية للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لقراءها من خدمات يومية، الفئات المستحقة للحصول على المساعدات المالية والشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة، وفق الموقع الرسمي لبنك ناصر، كالتالي:

الفئات المستحقة للمساعدات والإعانات النقدية

- أسرة المريض والأسرة التي تعولها امرأة "الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل".

- الأيتام وأسرة المعاق والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- أسرة بها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومشروعات التخرج النهائية.

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- أسرة بها أبناء حديثي الولادة "الأطفال المبتسرين".

- أسرة في حاجة ملحة لتوصيل مياة الشرب نقية بمنزلها.

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات والإعانات النقدية

- أن تكون الأسرة في حالة غير قادرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة،.

- أن تكون الأسرة تعولها امرأة والأرملة الذي توفى زوجها وتعول أولادها أو نفسها.

- أن تكون المرأة المطلقة لم تتزوج وتعول أولادها أو نفسها.

- أن تكون أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور .مهجورة العائل، أو الزوجة التي هجرها زوجها "ولا تعلم محل إقامته " وتعول أولادها أو نفسها.

- الأيتام الذي توفي والديهم أو والدهم وتزوجت أمهم.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى.

- سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لابناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية، على ألا يزيد سن الخريج عن 26 سنة.

- أن تكون الأسرة تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد افرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل "الحرائق، الزلازل، الحوادث"، مما يسبب خسائر في الممتلكات.

- أن يكون لدى الأسرة طفل حديث الولادة، وحالتة الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة "الأطفال المبتسرين".

- أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياة تقيم في منطقة بها شبكة مياة عمومية، وتحتاج إلى توصيلها فقط إلى المنزل.

إجراءات الحصول على الخدمة المساعدات النقدية

- يتقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك لتقديم المستندات الأساسية وهي:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل الإقامة.

- صور بطاقات الرقم القومي وتكون سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

- أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

مستندات دالة على الحالة التي تثبت استحقاقية صاحبها لتلك المساعدات النقدية.