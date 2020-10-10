مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 10 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 03:01

أذان المغرب 05:30

أذان العشاء 06:47

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:05

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء 06:53

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 03:00

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء 06:47

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:28

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:01

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء 06:48

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:04

أذان المغرب 05:33

أذان العشاء 06:49