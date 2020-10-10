رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:06 ص | السبت 10 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 10 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:42

أذان العصر 03:01

أذان المغرب 05:30

أذان العشاء 06:47

 مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:05

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء 06:53

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 03:00

أذان المغرب 05:29

أذان العشاء 06:47

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:28

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:01

أذان المغرب 05:31

أذان العشاء 06:48

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:04

أذان المغرب 05:33

أذان العشاء 06:49

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9-10-2020 في مصر

عاجل.. مصادر أمنية: حريق الجامع الأزهر لم يمتد إلى ساحة الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-10-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 في مصر