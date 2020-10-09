أكتوبر شهر ميلاد كبار الفنانين والنجوم: بينهم الهضبة والكينج والعمدة

دوما ما كان يطلق على شهر أكتوبر بأنه شهر ميلاد العظماء بمختلف المجالات حول العالم، ففي هذا الشهر ولد الزعيم الهندي غاندي وشهد أيضا ميلاد جيفارا، كما يشهد الشهر ميلاد كل من الملك الفرنسي لويس العاشر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى المستوى الفني يشهد شهر أكتوبر ميلاد عدد من كبار الفنانين سواء في التمثيل أو الغناء، والذين ارتبط بهم وبأعمالهم الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

محمد منير

يحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده يوم الـ10 من أكتوبر كل عام، ويعد الفنان محمد منير واحد من كبار الفنانين في الوطن العربي، ولديه جمهور عريض أحب أغنياته المختلفة والمميزة والتي قدمها طوال مشواره الفني الذي قد بدأه منذ فترة السبيعينات وتعاون من خلاله مع كبار الملحنين والشعراء حتى لقبه الجمهور بـ"الكينج".

عمرو دياب

ولد الفنان عمرو دياب في 11 أكتوبر، ويعتبر "الهضبة" ظاهرة استثنائية في تاريخ الغناء العربي حيث استطاع طوال سنوات مشواره الفني الحفاظ على مكانته كواحد من أوائل المطربين، كما تميزت أغنيات عمرو دياب بالتنوع طوال مشواره الفني حيث كان دوما ما يتعاون مع الملحنين والشعراء ليصبح "الهضبة" واحدا من مجددي الأغنية العربية.

صلاح السعدني

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده في 23 أكتوبر من كل عام، ويعتبر الفنان صلاح السعدني واحدا من كبار الفنانين في الوطن العربي، ومن رواد الدراما التلفزيونية، حيث قدم خلال مشواره الفني العديد من المسلسلات الناجحة مثل "رجل في زمن العولمة، حلم الجنوبي، أرابيسك" ودوره الأشهر في مسلسل "ليالي الحلمية" والذي من خلاله قد لقبه الجمهور بـ"العمدة"، وتعاون صلاح السعدني خلال مشواره الفني مع العديد من كبار المخرجين والمؤلفين ومازال الجمهور ينتظر عودته لتقديم أعمال فنية من جديد.

شيرين عبد الوهاب

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها في 8 أكتوبر من كل عام، وكانت تلقت شيرين هذا العام العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها وردت على مهنئيها قائلة: "كل سنة وأنتم عيدي.. دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا، محبة الناس ديمها عليا يا رب السنة دي أول مرة بييجي عليا يوم ميلادي، وألاقي نفسى بضحك وسعيدة"، وتعد شيرين واحدة من المطربات اللاتي حققن نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية على مستوى الوطن العربي.

إليسا

تعد المطربة اللبنانية إليسا واحدة من أشهر مطربات جيلها فقد حققت نجاحا كبيرا منذ ظهورها في مطلع الألفية الثانية، وتحتفل إليسا بعيد ميلادها يوم 27 أكتوبر من كل عام وقد حققت نجاحا كبيرا على مستوى الأغنيات العاطفية وبين فئة الشباب، ودوما ما كانت أغنياتها تحقق نجاحا على مستوى الوطن العربي.

أمير كرارة

يحتفل الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده غدا 10 أكتوبر، وقد حقق نجاحا كبيرا في السنوات الماضية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، وشارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" والذي جسد من خلاله شخصية البطل الشهيد أحمد المنسي، ولاقى المسلسل ردود فعل واسعة من الجمهور الذي تفاعل مع المسلسل بشكل كبير.