صور.. بيتر ميمي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: "أجمد واحد في مصر"

حرص المخرج بيتر ميمي على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، ونشر "بيتر" صورة تجمعهما سويا معلقا: "انهاردة عيد ميلاد أجمد واحد فى مصر، كل سنة وإنت طيب يا غالى ودايما إخوات و دايما محبوب وناجح ومكسر الدنيا ...بحبك يا كيكس".

وفي شهر أغسطس الماضي انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "موسى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، واحتفل "ميمي" مع أسرة الفيلم بمناسبة انتهاء التصوير، حيث أحضر "تورتة" عليها الملصق الدعائي للعمل، إذ يعكف حاليًا على إجراء أعمال المونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال المخرج بيتر ميمي، إنه طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى"، وهو فكرة لديه منذ عام 2017، وكتب الاسكريبت الخاص به مؤخرا.

وأضاف "ميمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الخوض في تصوير ذلك الفيلم، يعد مغامرة من الشركة المنتجة، وذلك لأن الفيلم ليس بالأكشن أو الكوميدي، موضحا أنه تم التحضير لفترات طويلة على إنتاج ذلك الفيلم، وتم الاستعانه بمختلف أقسام الهندسة، وعددا من الأطباء النفسيين، حتى يخرج الفيلم في أبهى حلة له.

وأكد أن الفيلم إنساني بشكل كبير، وتم الاستعانة في تصويره بإنسان آلي، ويعد أحد أبطال الفيلم، مشيرا إلى أنه سيستغرق فترة ليست بالقيلة، وسيظهر الإعلان الرسمي له خلال شهر ونصف من الآن، وهناك محاولات لطرح الفيلم في منتصف العام المقبل.

"موسي" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، ومحمود حافظ، وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

والشهر الماضي كان قد أعلن المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشاركة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، في مسلسل "الاختيار2"، رمضان 2021،