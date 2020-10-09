محمد منير في عيد ميلاده لـ"الوطن": "كل سنة وجمهوري بخير"

أعرب محمد منير عن سعادته باهتمام جمهوره بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق غدا السبت 10 أكتوبر، وقال منير لـ"الوطن"، إنه يهنئ جمهوره "كل سنة وكل جمهوري طيب وبخير".

وعن الحفلات الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، قال إنه لم يحضر لأي حفلات خلال الفترة المقبلة، لكنه يستعد لتقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة.

وقررت دار الأوبرا المصرية مؤخرا تأجيل حفل الفنان محمد منير، الذي كان مقررا إقامته مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يجري تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وطرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية مصطفى إسماعيل وذلك بطريقة الفيديو كليب على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية التي تعتبر من الأغاني الوطنية عدد كبير من المشاهدات، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

ومن المقرر أن يجري غدا طرح أغنية «كينج» احتفالاً بعيد ميلاد الفنان الكبير محمد منير، قام بتقديمها مجموعة من الشباب، والمقرر طرحها غدًا بمناسبة عيد ميلاده والمقرر غدًا السبت.

والأغنية فكرة وألحان وغناء الفنان الشباب يحيى هاني، وكلمات محمد موسى.

وتتضمن كلمات الأغنية: «الليلة يا سمرا هنفتح الشبابيك.. وهعلي صوتي بالغنا يا حبيبتي مش خايف.. طعم البيوت لما النسيم بيعدي.. أمر الهوى قلبي يدوب في أحمر شفايف.. كينج بقاله سنين وده ليه.. علشان صوته كبرنا عليه.. بكار لما سمع إقراره قال ياسمينا ونيجريبيه.. في بلاد طيبة مدد يلاقيه.. وسط الدايرة تدور أغانيه.. غني ليونس قال حدوتة.. وقال يا حمام بتنوح ليه.. يا بو الطاقية تعال نلضم أسامينا.. عند الشمندورة يا مراكبي رسينا.. دول عايروه قالوا أسمر وماله.. كل العيون عاشقاه.. ع القلب واصي.. وعلى النواصي.. متجمعين بغناه».

وللفنان محمد منير الكثير من الأغاني الشهيرة والتي تعلق بها جمهوره مثل "على صوتك بالغنا، صوتك، شبابيك، عيون، يا أهل العرب والطرب، أحمر شفايف، يالالالي، لما النسيم، شيء من بعيد".