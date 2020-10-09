حمدي بخيت: مصر انتصرت في حرب أكتوبر عندما توفر الوعي الوطني

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، إن هناك قيم ستظل ملهمة في حرب أكتوبر المجيدة، وهي الوفاق الوطني، والإرادة الوطنية، والوعي الوطني، داعيًا إلى التمسك بتلك القيم في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وقال "بخيت"، إن كل ما حدث في الحرب من خطط وقيم وروابط تجلت في فترة كنا نحتاج إشعال شمعة في ظل ظلام دامس، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ملهمة لأنها استندت على الوفاق الوطني فكان العرب على قلب رجل واحد من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة، فكل الأمة كانت على قلب رجل واحد.

وأشار إلى أن الإرادة الوطنية التي حققت الروح القتالية العالية، والتخطيط الذي يعظم القدرات، وفن استخدام الأدوات المتاحة لأعلى عائد، وبناء الأجيال الجديدة، وكان الوعي الوطني الذي جعلهم يتصدون لكل أنواع التعقيدات والعدائيات، فحين توفر الوعي نجح المصريون في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، واستطعنا هزيمة العدو.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكاري الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وصافح عدد من أفراد أسرته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلًا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.