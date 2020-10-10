نائب محافظ المنيا يتابع مشروعات تنموية بمشاركة متدربي البرنامج الرئاسي

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، يرافقه متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هيام فاروق ومحمد حسان، جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية والمصانع بنطاق المحافظة، للتعرف على حجم المشروعات والبرامج التنموية بما يعود في صالح المواطن، وذلك ضمن برنامج المحافظة، لمتدربي البرنامج الرئاسي للتعرف عن قرب على طبيعة عمل الجهاز الإداري في القيام بالمهام وإدارة تنفيذ المشروعات ومتابعة مجال الأعمال والصناعة.

تفقد نائب المحافظ، عدداً من المصانع بالمنطقة الصناعية بحضور المهندسة شدا إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، شملت الجولة المرور (مطحن المتحدة – شركة المنيا للأكياس والتجارة لتصنيع عبوات مواد البناء – مصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية) وتم متابعة المراحل الإنتاجية وجودة المنتج المقدم وحجم العمالة داخل كل مصنع، وما يوفره كل مصنع من فرص عمل للشباب.

قال نائب المحافظ، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بتوفير كافة سبل الدعم وتسخير كافة الجهات المعنية لإنجاح عملية التدريب والتأهيل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.