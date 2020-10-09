مع استمرار منع الشيشة.. أصحاب مصانع المعسل: "حققنا خسائر ضخمة"

اتفق عدد من أصحاب مصانع المعسل على أن جميع المصانع وكل من يعملون في مجال الشيشة حققوا خسائر ضخمة على مدار الأشهر الماضية بسبب غلق المقاهي ثم منع تناولها تمامًا في مختلف الكافتيريات والمقاهي والمطاعم طبقًا لقرار مجلس الوزراء، موضحين أنهم ينتظرون عودتها مرة أخرى من أجل تعويض تلك الخسائر التي طالت الجميع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

"لولو": كله تأثر سواء المقاهي أو الكافتيريات أو مصانع المعسل أو محلات بيع مكونات الشيشة

محمود السيد لولو، صاحب مصنع معسل ورئيس شعبة تجار وصناع الدخان بالغرفة التجارية بالقاهرة، أوضح أن كافة المنشآت أو المصانع التي أساس عملها الشيشة حققت خسائر كبيرة على مدار الشهور الماضية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا ومنع تقديم الشيشة بكافة المنشآت، قائلا: "كله اتأثر بالأزمة دي سواء المقاهي أو الكافتيريات أو مصانع المعسل أو محلات بيع مكونات الشيشة، والخساير مش مادية بس لكن كل كافتيريا بقت شغالة دلوقي بربع طاقتها من العمالة، ده غير الفنادق اللي بتعمل ليالي عربية عشان تقدم الشيشة للنزيل".

مصانع المعسل تضررت كثيرًا سواء في الاستيراد أو التصنيع أو التوزيع، والإقبال على المعسل لا يتعدى 10% من إجمالي الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، على العكس تمامًا من الحال خلال نفس التوقيت من العام الماضي والذي كانت نسبة المبيعات وقتها ضخمة، وفقًا لـ"لولو"، مضيفًا: "تحملت كل الخسائر على مدار الفترة اللي فاتت ومفيش حد مشي، لأن العمالة اللي عندي بقالهم سنين شغالين معايا وكل واحد فيهم عنده أسرة والتزامات، بس خلال الفترة دي كان اللي يمشي مابجيبش غيره".

وأكد "لولو"أن مصانع المعسل تعتمد بنسبة 90% على "الشغل اليدوي"، وأنه كصاحب مصنع كان يدفع مرتبات العمالة والضرائب والتأمينات في ظل الأزمة، ويرى أنه يُمكن عودة الشيشة مرة أخرى ببعض الضوابط والإجراءات منها وجود جهاز لتعقيم الشيشة عقب كل استعمال، مع استخدام "لي طبي" وتطبيق مراقبة على كافة المنشآت من خلال الأحياء.

"الإمبابي": اللي بيستخدموا الشيشة في البيت لا يتعدوا 10% ودي نسبة ماينفعش نعتمد عليها

ويتفق معه إبراهيم الإمبابي، صاحب مصنع معسل ورئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أوضح أنه من يوم 25 من مارس الماضي وجميع مصانع المعسل تعمل بطاقة من 10 إلى 15%، بخلاف 3 أشهر توقفت خلالها المصانع عن الإنتاج تمامًا في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، وأن المصانع بدأت العمل في الأول من يوليو الماضي، قائلا: "الخساير طالت كل اللي ليهم علاقة بالشيشة بطرق غير مباشرة، زي مصانع الفحم، وصناع مكونات الشيشة، وغيرهم".

وأكد "الإمبابي" أنه لم يكن يستطيع تسريح العمالة على الرغم من عدم وجود أي أرباح، بل كان يدفع من جيبه الخاص المرتبات والتأمينات لهم، متابعًا: "نسبة اللي بيشربوا الشيشة من البيت لا يتعدوا الـ10%، ودي نسبة مش كافية إننا نعتمد عليها"، مشيرًا إلى أنه ينتظر عودة تقديم الشيشة بكافة المنشآت، "يبقى كل زبون هيبقى له ليّ ومبسم خاص بيه استعمال مرة واحدة، والشيشة تتغسل وتتنضف بعد كل استخدام".