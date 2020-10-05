"التنمية المحلية" توضح طرق الإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة للمواطنين

دعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والالتزام بقرار حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات، للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

غلق المقهى المخالف

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ" الوطن"، إنه على المواطنين الإبلاغ عن أي مقهى يقدم شيشة للجمهور، وسيتم اتخاذ إجراء فوري بغلق المقهى المخالف، مؤكدًا أنه يمكن لأي مواطن إبلاغ وزارة التنمية المحلية أو الحب التابع أو المحافظة بالمخالفة، وسيتم التحرك العاجل لوقفها.

طرق الإبلاغ عن تداول الشيشة بالكافيهات

وللإبلاغ عن تدخين الشيشة داخل المقاهي يمكن إرسال رسالة إلى مبادرة "صوتك مسموع"، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب: (01150606783)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، علاوة على رقم الخط الساخن: (15330) وأيضا البريد الإلكترونى: (Info@mld.gov.eg)، وكلها وسائل اتصال تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفى وقت سابق، كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والآلات الجديدة الخاصة بالمنظومة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الجديدة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.

وأشار، إلى أنه تم عقد اجتماع لجنة تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة المشكلة بقرار وزير التنمية المحلية، بمقر الأمانة العامة للوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، حيث تبين الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95%، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجارٍ استكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع استعرض أيضا موقف توريد المعدات حيث تم الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجارٍ تسليم المحافظات، لافتا إلى أن موقف تنفيذ الأعمال بالمدافن الصحية حيث يجري تنفيذ 11 مدفنا صحيا وجارٍ البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.