"المنشآت السياحية": خسائر منع الشيشة تجاوزت 500 مليون جنيه

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن خسائر القطاعات التي تعمل بالشيشة مثل المطاعم والكافيتريات والمقاهي ومصانع المعسل والفحم ومحال بيع مكونات الشيشة القطاعي والجملة، بلغت حتى الأن أكثرمن 500 مليون جنيه، نظرًا لقرار منع استخدام الشيشة منذ 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن أكثر من 90% من المواطنين الذين يفضلون تناول العشاء أو الجلوس على المقاهى يختارون المنشآت التي تقدم الشيشة، لافتا إلى أن عدد العاملين التي يرتبط عملهم بشكل مباشر بالشيشة يبلغ نحو 5 ملايين عامل، موضحًا أنه حتى الآن لم يثبت علميًا وجود أية تأثير لتناول الشيشة فى انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشار وهبة، إلى أن المطاعم والكافيتريات السياحية العاملة حاليًا وعددها أكثر من 1000 مطعم، تتعرض حاليا لخسائر كبيرة، نظرا لزيادة أسعار التشغيل مقارنة بالإيرادات، متابعًا "ندفع رواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياة والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت والتكييف والتأمينات والضرائب، رغم أن إيرادتنا ضعيفة للغاية، لافتًا إلى أنه حال استمرار القرار الحالي بمنع استقبال المطاعم للزبائن لأكثر من 50% من سعتها الاستيعابية، إضافة إلى منع الشيشة ومسارح المنوعات فإن تلك المنشآت قد تلجأ لغلق أبوابها من جديد.

ومن جانبه، قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة، بسبب الخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا في إغلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث أن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار أكثر من مرة بزيادة نسبة استقبال المطاعم للزبائن إلى 75% خلال الفترة الحالية، خاصة أن جميع المطاعم التزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية، كما طالبت بمد فتح المطاعم حتى الساعة 2 صباحًا.