بعد حذف الشحات صورة رمضان.. قصص علاقات الشيوخ مع الفنانين

عرضت الصفحة الرسمية لقارئ القرآن الكريم الشيخ محمود الشحات محمد أنور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا له مع الفنان محمد رمضان في سرادق عزاء رجل الأعمال حسام عمر وزوجته.

وتعرضت الصفحة لهجوم شديد مما جعل القائمين عليها إلى حذف صور أنور مع رمضان، لتعيد فتح علاقة الشيوخ بالفنانين.

بليغ والنقشبندي

من أشهر قصص الشيوخ والفنانين قصة الموسيقار الراحل بليغ حمدي والشيخ النقشبندي والتى تمت بأمر من الرئيس السادات.

بداية العلاقة كانت فى خطبة ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي كان يحرص على وجود إنشاد ديني في الحفلات التي يحضرها.

وسرد الإعلامي الراحل وجدي الحكيم القصة بأن الرئيس السادات يومها أمر بأن يستمع لتواشيح النقشبندي بموسيقى بليغ حمدي.

وهو الأمر الذى أزعج الشيخ للغاية وقال لحكيم: "على آخر الزمن يا وجدي، يلحن لي بليغ"، وحاول الاعتذار، ولكن حكيم وعده بأن لو اللحن الذى سيقدمه بليغ سيئا سيجعله يعتذر، وبعد نصف ساعة من جلوسه مع بليغ في الاستوديو، دخل الحكيم ليجد الشيخ يصفق قائلا: "بليغ ده عفريت من الجن".

إسماعيل وثومة

من العلاقات الجيدة، علاقة الشيخ مصطفى إسماعيل بالفنانة أم كلثوم، والتى وصفها إسماعيل قبل رحيله قائلا: "كانت الست لما تشوفنى تقولى يا شيخنا تعالى أنا بنبسط لما بسمعك.. وسألتنى مرة أنت تعلمت موسيقى قولتلها أبدًا أنا عمرى ما مسكت عود ولا غيره، القراءة من عند ربنا، قالت ونعم بالله".

الشعراوي وشادية

أما العلاقة التى لا تنسى فهي علاقة الشيخ الشعراوي والفنانة شادية، والتى كان سببا لاعتزالها الفن

قالت شادية في حوار تلفزيوني نادر لها إنها كانت ستعتزل الفن قبل خوضها مسرحية "ريا وسكينة"، وأنها كانت وصلت لمرحلة بأنه لا شئ يعجبها من الروايات والأغاني التي يتم عرضهم عليها.

وأشارت شادية خلال الفيديو إلى أن عملها بالمسرح جعلها تعود للمنزل فى وقت متأخر وتنتظر صلاة الفجر ولم تكن تصليه من قبل، ومن هنا بدأ مشوار رحلتها إلى الله فاعتادت أن تصلى الفجر وتوقظ والدتها للصلاة معها ثم تقرأ القرآن وتبكى وتدعو الله بأن تحج إلى بيته الحرام.

وعقب الحج اتصلت بالشيخ الشعراوي وقالت له "عمي الشيخ أنا الفنانة شادية فرحب بها، فقالت له أدعيلي ربنا يغفرلي فقال لها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

وعلقت على ما قاله الشعراوي، قائلة: "أنا اتهزيت أول ما سمعت الرد ده منه، وحسيت من عنيه أنه حاسس بيا وأني عايزة اعتزل فعلا".

وبعد أن عادت شادية إلى القاهرة تحول نشاطها إلى القرآن والصلاة والعبادة فقط، وبعد أيام اتصلت بالشيخ الشعراوي وطلبت منه مقابلته.

وفي أول مقابلة بينهما، كشفت شادية للشيخ أن أول آية قرآنية جذبتها هي قوله تعالى: "ادعوني استجب لكم".