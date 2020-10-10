بورصة الدواجن اليوم السبت 10-10-2020 في مصر

واصلت أسعار بورصة الدواجن، اليوم استقرارها، بعد أن شهدت انخفاضا بالأسعار خلال الأيام الماضية، بالسوق المصرية، عقب تذبذب الأسعار الذي سجلته على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكانت أسعار الدواجن شهدت تراجعا ملحوظا عقب تراجع الاقتصاد العالمي، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

ثم بدأت أسعار الدواجن، تتعافى مرة أخرى نظرًا لعودة الطلب عليها، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تراوح سعر بيع كيلو الدواجن المعلن بالمزارع ما بين 16 و17 جنيها، وهو أقل بكثير من التكلفة الفعلية للمنتج، مما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ "الوطن".

كما أشار "السيد" إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تراوحت ما بين 6700 و6800 جنيها، مما يجعل التكفلة الفعلية للمنتج تصل لـ 22 جنيها على الأقل، مع استمرار انخفاض سعر بيع الدواجن المعلن بالمزارع.

وأضاف رئيس الشعبة أن كرتونة البيض الأبيض سجلت 31 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيهًا بحسب المنطقة، مطالبا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة للدواجن عادلة تتحكم بذمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدًا أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، مما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، مما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن، أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرًا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت بورصة الدواجن تعافت جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.