أستاذ فيروسات: لقاح الإنفلونزا رباعي السلالات ليس له أي أعراض جانبية

أعلنت الشركة القابضة للقاحات الحيوية والمستحضرات (فاكسيرا)، الجمعة، بدء طرح لقاح الإنفلونزا الفيروسي الموسمي لموسم 2020/221، وذلك داخل المقر الرئيس للمركز، موضحة أن سعر اللقاح شامل رسم التطعيم هو 180 جنيها، والتطعيم داخل المركز فقط من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وقال الدكتور مصطفى محمدي مدير عام مراكز التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية الموجود في المراكز بداية من اليوم، هو لقاح رباعي، أي يشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا، لافتاً إلى أن هذا اللقاح، مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي العام الماضي، الذى يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط.

الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، أوضح أن العام الجاري له أهمية كبيرة في لقاح الإنفلونزا الموسمية، مقارنة بغيره من الأعوام السابقة، بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن كل عام يزيد حرص المواطنين على تناول لقاح الإنفلونزا لما حققه من نسب عالية في الوقاية خلال فصل الشتاء والحد من المضاعفات التي تترتب على الاصابة بالإنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأضاف "شاهين"، لـ"الوطن"، أن المصل هذا العام يحتوي على 4 فصائل مختلفة تسمى باللقاح رباعي السلالات، ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي، وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات.

وتابع أستاذ الفيروسات، أن اللقاح الجديد يتميز بأنه يخضع للتغييرات التي تحدث للفيروس والتي كان آخرها الموسم الماضي، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد له أهمية كبرى في الوقاية من الإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية ليس له أي أعراض جانبية أو مضاعفات، وثبت آمانه وفاعليته، لذا يزيد عدد مستخدميه سنويا.

الفئات الممنوعة من تطعيم الإنفلونزا

هناك عدة فئات يحظر تعاطيها لجرعة المصل، منهم الأطفال أقل من 6 أشهر، وحالات الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، حيث يفضل تأجيلها لحين انخفاض الحرارة، كذلك مرضى حساسية البيض، ومرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي "الغيلان باريه".