وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 59 من صالون القاهرة الثلاثاء

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، صالون القاهرة في دورته الـ 59، تحت عنوان "الأوبرا – الهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"، الثلاثاء المقبل، الموافق 13 اكتوبر بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

يأتي الافتتاح بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، والدكتور نجيب معين القوميسير العام للصالون، ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

يشارك في الصالون 85 فنانا يمثلون أجيالا مختلفة ومجالات فنية متنوعة بالإضافة إلى تكريم عدد 9 فنانين هم: أحمد عبدالوهاب، عطيات السيد، جورج البهجوري، مدحت نصر، طارق زبادي، عبدالمنعم الحيوان، مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر وزينب السجيني"، ويستمر المعرض حتى 3 نوفمبر المقبل.

وافتتحت الوزيرة منتصف سبتمبر الماضى، المعرض الخامس من سلسلة "كنوز متاحفنا"، تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي وذلك بمجمع الفنون (قصر الأميرة عائشة فهمي) بالزمالك.

وأعلنت "عبدالدايم"، سعادتها باستئناف نشاط المعارض الفنية والتى تعد أحد وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى أن المعارض تتيح الفرصة لإعادة اكتشاف الإبداعات التشكيلية التى تروى أجزاءً من قصة التاريخ الفنى للحضارة الإنسانية.

يشار إلى أن صالون القاهرة يعتبر بداية استئناف الفعاليات الفنية بقصر الفنون، حيث أنه لم يتم استضافة أي من الفعاليات الثقافية أو الفنية بقصر الفنون ثمانية أشهر ، وكانت الدورة 41 من المعرض العام، تحت عنوان "دعوة للرومانسية"، التي افتتحها الدكتور خالد سرور، في فبراير الماضي هي الفعالية الأخيرة قبل التوقف.

نظمت دورة الصالون العام بمشاركة 228 فنانا بإجمالي 286 عملاً فنيًا في مختلف مجالات الفن التشيكيلي، بقصر الفنون والذي تنظمه وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية.