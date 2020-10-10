وزيرة التعاون الدولي: المنح والتمويلات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، هي الدور المنوط به لوزارة التعاون الدولي، لافتًة أن ذلك هو الذي يجلب المنح والتمويلات.

وقالت "المشاط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن هناك 3 مبادئ أولهم منصة تعاون التنسيقي المشترك، والتي تهتم بقطاعات عديدة في الدولة تحتاج إلى شراكات مع مؤسسات دولية وشركاء تنموية سواء على الشكل الثنائي إذا كانت دولا أو متعددي الأطراف إذا كانت مؤسسات، مشيرة أنه سيتم لقاء بين الوزيرة مع الوزير المعني للحديث مع شركاء التنمية وتوضيح المشروعات القائمة الحالية والدعم الفني أو المالي الذي سيحتاجه، مشددة على أن التمويلات تعاني من ضغط كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت "المشاط" أن المبدأ الثاني هو سرد المشاركات الدولية وهي نقطة هامة جدا لمصر والتي لديها نجاحات في شركاتها مع الشركاء التنمية المختلفين مثل دعم أنشطة التعليم والصحة وتمكين المرأة.

وأشارت "المشاط" إلى أن العالم يحتاج إلى التعرف على هذه المشروعات بشكل أقوى لافتة إلى أن المواطن هو محور الاهتمام بالإضافة إلى المشروعات الجارية التي تعتبر القوى الدافعة، مشددة أن هذه هي أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الأممية المتفق عليها في 2015.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثالث هو مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة استخدام الأموال في الأهداف مطالبا التفريق بين فكرة الفرق بين القروض التي نحصلها من القروض المالية والقروض التنموية هي الأقل تكلفة وهي عن طريق شركاء التنمية.

واستشهدت بتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتعامل مع البنك وحققت نمو 2 % بسبب الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعزيز التعاون ثنائي الأطراف.

وضربت "المشاط" مثلًا على التعاون المشترك بأنها تواجدت منذ أسبوعين في الأقصر بالتعاون مع وزارة الزراعية ومنظمة الغذاء العالمي في أحد القرى المستفيدة قرية البغدادي من هذا البرنامج وهي منحة لصغار المزارعين حيث تم عمل ضم للحيازات للأراضي الزراعية واستخدام طرق جديدة للري واستخدام الطاقة الشمسية وهذا تم في 60 قرية في صعيد مصر.

ولفتت إلى أن مصر استضافت مؤخرا رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية وشاهد التنمية على أرض الواقع مؤكدًا أن مصر احتلت المركز السابع في صادراتنا من الحاصلات الزراعية وقدمت أفضل نموذج للاسثتمارات في البنية التحتية من نقل وكهرباء.