عاجل.. إصابة 4 في تصادم 3 سيارات على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الحادث وقع نتيحة قيادة أحد المصابين سيارته الملاكي بسرعة واختلت عجلة القيادة في يده مما أسفر عن حدوث حادث تصادم بينه وبينه سيارتين ملاكي على الطريق، وتوقف حركة المرور على الطريق، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه تبين من خلال الفحص والتحري أن الحادث أسفر عن وقوع 4 مصابين من مستقلي السيارات وحدوث تلفيات في 3 سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم لهم الإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.