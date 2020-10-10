أحمد السقا يروي تفاصيل تعرضه للضرب في الكوم الأحمر والبدرشين

أكد الفنان أحمد السقا أن الضرب في أفلامه كان تعبيرًا عن الضرب الذي حصل عليه أثناء مراحل سابقة في حياته.

وقال "السقا"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "DMC": "الضرب اللي بتضربه في الأفلام تعويض عن الضرب اللي انضربته في الكورة".

وأضاف: "والله العظيم يا وفاء يأختي أنا كلت علقة في منطقة الصف" بسبب مباراة كرة قدم في منطقة الكوم الأحمر: "كان عندنا ماتش في الكوم الأحمر والماتشات دي عادة مبتبقاش مؤمنة قوي يعني ورايحين وأحنا بنلعب مع نادي الصيد خنافس بقا تيشريتات وشورتات وكنت رايح عشان ألعب احتياطي".

وتابع: "هما شموا ريحة الماتش أن فيه علقة واللاعب اللي بلعب مكانه قال إن العضلة الضامة تعباه وطلب مني التسخين للمشاركة"، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تشاهد المباريات وفي أيديهم "جريد نخل"، لافتًا أنه أحرز هدفا في الفريق المنافس، وتسبب بعدها في أن يبات فريقه بالكامل في مستشفى الصف بعد الاعتداء عليهم.

واستطرد: "في البدرشين كنت عامل مسلسل اسمه بريق السحاب مع مصطفى فهمي وعلا رامي، وكان بيتعرض الساعة 7.15 كل يوم، والناس شافتني وكان دور كبير وروحت ألعب في البدرشين، والـ90 دقيقة كانوا بيلعبوا في الصندوق عندنا وجبت جون وكل مرة أنا كنت بجيب الضرب للفرقة واتضربت لوحدي وأكلت علقة موت".