أحمد السقا: كنت بستخبى فوق الشجرة بالساعات وأهلي جابولي الشرطة

سرد الفنان الكبير أحمد السقا قصة من قصص طفولته المليئة بالمشاغبات والقصص الكوميدية مع أفراد أسرته.

وقال السقا خلال استضافته في برنامج السيرة عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، بأنه كان أحيانا يختبئ من والده الفنان الراحل صلاح السقا ووالدته فوق شجرة في المنطقة التي كان يعيش فيها لمدة 6 ساعات متتالية، حتى لا يعثرون عليه ويقومون بضربه بسبب مشاغباته.

وأشار السقا إلى أنه في إحدى المرات قام بالاختفاء، وقامت أسرته بالاتصال بالشرطة من أجل البحث عنه، لافتًا إلى أن والدته كانت تضربه أكثر من والده بسبب شقاوته التي لم يكن لها مثيل.

وقال "السقا"، إن نظره كان ضعيفًا أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية، ووصل لدرجة "سالب 7"، حتى أجرى عملية تصحيح "ليزك" وتحسن بعدها، لكنه تعرض إلى حادث أثر على عينه اليسرى، وظلت اليمنى تعمل بكفاءة عالية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "cbc"، أثناء عرض صورة له في المعهد، تجمعه مع زملائه هشام المليجي ومجدي كامل، أن الأخير كان مصدر "الصرف على الشلة".

وأوضح "السقا"، أنه كان يحصل على منحة التميز، لحصوله على المركز الأول على الدفعة وكانت 14 جنيها.

واستطرد، أن شقيق مجدي كامل كان يمتلك محل ملابس لماركات معينة، وكنا نأخذ منه ملابس يوم الخميس من أجل الخروج في هذا اليوم، كنا بنطقم من عنده يوم الخميس.

وأشار إلى أن والد مجدي كامل أعطاهم غرفة كانت مخزنا لبضاعته، لكي يناموا فيها، متابعًا: "كان مجدي كامل وزملاءه يتسللون إلى السوبر ماركت الخاص بوالد الأول عن طريق نسخة احتياطية ليحصلوا على الأكل، والتموين اللازم ليأكلوا منه، ودهنت هذه الغرفة كشكر لوالد مجدي على هذه الاستضافة".

وعلق "السقا"، على موقف أول مره يذكره على شاشة التليفزيون، قائلًا: إن الغرفة التي كانت مخزن، دخل مرة والد مجدي كامل لينقل التموين الخاص به إلى المحل ليبيعه فوجده وزملاءه فرغوا التموين وفرشوا "الشكاير" على الأرض، فقام بطردهم من الغرفة التي كانت مأوى لرامز جلال ومحمد سعد ومحمد الوكيل، وعدد من النجوم قبل أن يشقوا طريق الفن.