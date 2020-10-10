أحمد السقا: نزلت قبور كتير جدا ومبخفش ومش بزعل من لقب "تربي الفنانين"

اعتبر الفنان أحمد السقا علاقته بأبنائه أنها علاقة صداقة، مشيرًا أنه يكون حاسمًا وشديدًا في بعض الأحيان.

وأضاف "السقا"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في الحلقة الأولى من برنامج "سيرة" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه اكتشف أن نجله ياسين يراسل جامعات أجنبية ليدرس فيها السينما منذ أن كان طالبًا في المرحلة الإعدادية.

وتحدث "السقا" عن أقرب أصدقائه مشيرًا أنهم المقدم محمد شحاتة ورأفت وياسر عبدالرحمن وطارق الشورى، مؤكدًا أنه سيكتب أسماء هؤلاء في مذكراته.

وتذكر "السقا" لحظة دفنه للفنان الراحل ممدوح وافي ثم هيثم أحمد زكي، لافتًا أنه نزل لهذا المدفن 3 مرات، مؤكدًا أنه كان "حاجة كبيرة" عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مضيفًا: "أنا شفت دراما في حياة هيثم والولد ده عاش ليموت وكان ابن موت".

وأوضح "السقا" أنه لا يغضب من لقب "تربي الفنانين" داعيًا الله أن يتقبل منه جهوده لافتًا أنه دخل مقابر كثيرة جدا: "نزلت تُرب كتير وفيه تُرب نزلت فيها مرة واتنين وتلاتة وأربعة والمرة الوحيدة اللي نزلت فيها تُربة مرة واحدة كانت طربة أبويا الله يرحمه".

وتذكر أول مرة دخل القبر فيها، مشيرًا أنها كانت في جنازة ابنة خالته وكان يدرس في الثانوية العامة، مؤكدًا انه لا يخاف من المقابر، وكان يذهب للجلوس في المقابر بعد وفاة والده.