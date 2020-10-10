مفكر سعودي: الانتخابات الأمريكية ملتهبة وغير مسبوقة منذ 70 عاما

وصف الكاتب والمفكر السعودي الدكتور أحمد الفراج، انتخابات الرئاسة الأمريكية بأنها انتخابات تاريخية ومختلفة، وسيكون لها ما بعدها، مشددًا على أن الحالة الأمريكية غير مسبوقة منذ 70 عاما.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن أمريكا منذ تأسيسها مرت بفترات عصيبة جدا آخرها الحرب الأهلية، لافتًا أن هناك حالة انقسام حادة حزبيًا وأيدولوجيا معتبرًا أن هذا الانقسام ظهر في مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

وأشار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتم شيطنته في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يعشق ذلك، وأن ذلك يجعل تغطيات الإعلام له متواصلة، مؤكدًا أن الحالة الأمريكية ملتهبة للغاية، وأن الرئيس الأمريكي أصيب بكورونا ويقول إنه شفي تماما ويستعد لحضور مؤتمر وسط أنصاره.

ولفت المفكر السعودي، إلى أن المرشح الديموقراطي عمره 78 عاما، وهناك اتهامات تطال قدراته الإدراكية بحكم السن، وظهر في بعض الفيديوهات أنه لا يركز وينسى بحكم سنه، مشددًا على أن ترامب سيصوت له جمهوره كما حدث عام 2016.

واعتبر "الفراج"، استطلاعات الرأي في هذه الفترة مسيسة تمامًا، لافتًا أن الاستطلاعات تختلف من مكان لمكان حسب تأييدها ودعمها للمرشح، لافتًا أن ذلك حدث في قناتي "فوكس نيوز" و"CNN".