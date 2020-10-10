3 خطوات لسداد رسوم مرافق المياه والغاز والكهرباء بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 3 خطوات، يجب أن يتبعها المواطن لسداد رسوم مرافق المياه والغاز والكهرباء بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة سارية + الاطلاع على الأصل.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى:

يُكتب الطلب بصيغة ثابتة ومعلنة على الحائط بجانب مكتب الاستقبال وتُقدم الأوراق والطلب وصورة البطاقة مع الطلب.

الخطوه الثانية:

بعد مراجعة الإدارة والأرشيف، التوجه إلى الحسابات ليقوم المحاسب بإضافة القيمة وتحديد قيمة المبلغ.

الخطوة الثالثة:

الدفع في الخزينة والرجوع لموظف الإدارة وتقديم إيصال الدفع ومخالصة بالدفعات السابقة بتاريخ حديث.

- العنوان

* طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

خصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه للشركة، كالتالي.

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* تطبيق الهاتف المحمول

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين، عن طريق تطبيق للهاتف المحمول، يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.