20 خدمة حكومية يمكن الحصول عليها من مكاتب البريد.. تعرف عليهم

توسعت الهيئة القومية للبريد، في تقديم الخدمات التي تقدمها سواء الخدمات المالية، أو البريدية، أو خدمات الأحوال المدنية، ومؤخرا خدمات المحليات، وذلك في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، وتحقيق الشفافية، ومحاربة الفساد من خلال ميكنة الإجراءات والخدمات الأساسية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب بريد، معدة ومجهزة تباعا لتكتمل المنظومة، وذلك في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذا العمل يعد ثمرة تعاون فعال مع وزارتي العدل والتنمية المحلية لتوحيد الموارد حيث سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أن التطوير الذي يشهده البريد المصري ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل مايتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في انحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، كما أنه من المستهدف تطوير 782 مكتبا مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة إجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه.

كما يتم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الالي من 350 الى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف الى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

ويأتي هذا التوسع في تطوير الخدمات بهدف تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين لتيسير حصولهم على الخدمات التي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية، وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.

وترصد "الوطن"، فى هذا التقرير أبرز الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد.

خدمات الأحوال المدنية:

استخراج شهادات الميلاد- شهادات الوفاة- قسيمة الزواج و قسيمة الطلاق.

خدمات المحليات:

- طلبات ترميم العقارات - طلبات الحفر- وطلبات الحصول على وحدات سكنية- طلبات ترخيص تأجير شواطئ- طلب معاينة عقار آيل للسقوط- طلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية- طلب تجديد ترخيص مصعد جديد- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص والرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة"- طلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق- طلب استخراج شهادات اتمام أعمال الترميم أو الهدم- طلب إدخال المرافق للمباني القديمة- طلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات- طلب تقنين املاك اميرية- طلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي"خدمات مالية- استخراج كارت المدفوعات، الحكومية (فيزا ايزى باى).

خدمة التوفير:

- إرسال واستقبال الحوالات- صرف المعاشات - التوفير الحساب الجاري.

خدمات مرورية- تسديد مخالفات المرور.