بث مباشر.. البابا يدشن كنيسة مارجرجس الشاطبي بالإسكندرية

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كنيسة مارجرجس بمنطقة الشاطبي، في إطار زيارته الحالية إلى محافظة الإسكندرية.

والزيارة التي بدأت الأربعاء، واستهلها البابا تواضروس الثاني بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، فضلًا عن زيارة مزار مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية في كاتدرائيته بالإسكندرية.

ودشن البابا تواضروس الثاني، يوم الخميس الماضي، كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح، ببشائر الخير 3 القباري في الإسكندرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي.

وشارك البابا تواضروس الثاني في طوقس التدشين 11 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، الذي تتبعه كاتدرائية "بشائر الخير" رعويا وإداريا.

ويدشن البابا تواضروس كنيسة مارجرجس الشاطبي، بعد تجديدها في ذكرى مرور 75 سنة وهو اليوبيل الماسي على صلاة أول قداس بها.

وكنيسة مارجرجس، تعد واحدة من أقدم الكنائس الإسكندرية، فقد أنشئت الكنيسة في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1882م بغرض الصلاة علي المتوفين فقط من الأقباط الأرثوذكس، وكانت عبارة عن كنيسة صغيرة، وتم إعادة بناء الكنيسة عام 1944م، وكرست بصلاة القداس عام 1945م.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كشفت أن كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح، التي دشنها البابا تواضروس الثاني، يوم الخميس الماضي، خصصت الدولة الأرض لإنشائها، فيما تحمل تكلفتها الإنشائية بالكامل متبرعون من محبي الكنيسة، منهم رجل الأعمال المهندس عصمت ناثان وأسرته.

الكاتدرائية الجديدة مقامة على مساحة 3800 متر مربع وتسع لـ900 مصلي، وتشمل مبنى خدمي ملحق بالكنيسة فضلًا عن مستوصف طبي به عيادات خارجية، لخدمة منطقة بشائر الخير بأكلمها مسلمون وأقباط، وحضانة.