اليوم.. البابا يواصل زيارته للإسكندرية ويدشن غدا كنيسة مارجرجس بالشاطبي

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، زيارته إلى محافظة الإسكندرية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى غد السبت.

وكان البابا تواضروس، دشن أمس الخميس، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح في منطقة بشائر الخير 3 بحي القباري بالإسكندرية التي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".

وتحوي الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتقع على مساحة 3200 متر مربع، وتسع لـ 900 مصلٍّ، وتضم عددا كبيرا من الأيقونات، وملحق بها حضانة ومستوصف طبي به عيادات خارجية لخدمة منطقة بشائر الخير بأكلمها مسلمون وأقباط.

ودشن البابا تواضروس الثاني، المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد الكاتدرائية في مايو الماضي ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير 3.

وشارك البابا في طقس التدشين 11 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتتبع الكاتدرائية الجديدة رعويا وإداريا، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، حيث تحمل تكلفتها الإنشائية بالكامل متبرعون من محبي الكنيسة، منهم رجل الأعمال المهندس عصمت ناثان وأسرته.

ومن المقرر أن يدشن البابا، غدا السبت، كنيسة مارجرجس بالشاطبي، ضمن زيارته إلى محافظة الإسكندرية التي استهلها بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، فضلا عن زيارة مزار مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية في كاتدرائيته بالإسكندرية.

وتعد تلك أول مرة يدشن فيها البابا تواضروس الثاني كنائس جديدة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت صلوات التدشين اتخاذ الإجراءات الوقائية من الوباء ومنها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.