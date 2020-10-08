فيديو وصور.. البابا و11 أسقفا يدشنون كاتدرائية بشائر الخير: اليوم عيد

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، و11 أسقفا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح في منطقة بشائر الخير 3 بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".

وتحوي الكاتدرائية، ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، تمتد على مساحة 3200 مترًا مربعًا وتسع لـ900 مصلٍّ.

ودشن البابا تواضروس الثاني المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد وافتتح الكاتدرائية في مايو الماضي، ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير 3.

الكنيسة: الدولة خصصت أرض الكاتدرائية ورجل أعمال قبطي تكفل بالبناء والتجهيز

وكان في استقبال البابا تواضروس الثاني، لدى وصوله لكاتدرائية بشائر الخير، كل من: "الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقس بشارة ناجي كاهن الكاتدرائية، ورجل الأعمال عصمت ناثان الذي تكفل ببناء وتجهيز الكاتدرائية".

وأزاح البابا تواضروس الستار عن اللوحة التذكارية للكاتدرائية، التي تضم مبنى خدمات وحضانة ومستوصف طبي.

ووصف البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في تدشين الكاتدرائية، يوم التدشين بأنه عيد لكونه يوم ميلاد الكنيسة المدشنة.

وتمم البابا خلال طقس التدشين، سر المعمودية لثلاثة أطفال في إطار زيارته للكاتدرائية لتدشينها، وعقب صلوات التدشين أقيم احتفال بتلك المناسبة.

كان البابا تواضروس الثاني، بدأ أمس الأربعاء، زيارة إلى محافظة الإسكندرية واستهلها بإلقاء محاضرته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية، فضلا عن زيارة مزار مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية في كاتدرائيته بالإسكندرية.

وتعد تلك أول مرة يدشن فيها البابا تواضروس الثاني كنائس جديدة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت صلوات التدشين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الوباء ومنها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.