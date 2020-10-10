التضامن: بدء صرف منحة الـ100 جنيه لمستفيدي "كرامة" الخميس

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات (كرامة) "100 جنيه" وذلك بدءا من الخميس المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه .

ولفتت القباج إلى أن الدعم سيزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك لمدة شهر واحد فقط ومرة واحدة وهو شهر أكتوبر.

الزيادة ستضاف الخميس المقبل

وأشارت القباج إنَّ من يحصل على هذه الزيادة هم مستفيدي دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيجري إضافتها يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها قررت زيادة الدعم، في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت أن القيادة السياسية تهدف إلى دعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

146 ألفا و377 مسنًا تحت مظلة كرامة

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة نحو 3.6 ملايين أسرة، بما يشمل 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تمَّ إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146 ألفا و377 مسنًا، مشيرة إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ75 عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

113.5 مليون جنيه لدعم المسنين بلا مأوى

وأوضحت أنَّ وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى وتطوير7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى، وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.