صور.. التضامن تستجيب لاستغاثة شاب يعاني من ضمور بالكلى

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بفحص المنشور الذي تداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الشاب "سامح .م"، المصاب بضمور في الكليتين، ويحتاج لزراعة كلى، ويجري 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا، تبلغ قيمة تكلفة المرة الواحدة 325 جنيها.

وتوجه فريق التدخل السريع علي الفور إلى عنوان الشاب، وتبين أن يدعى "سامح .م.ع"، يبلغ من العمر 29 عاما، يعمل نقاشا، ومطلق زوجته، ولديه طفلان، ولديه ضمور في الكليتين، ويجري جلسات الغسيل الكلوي علي نفقته، وهو الآن لا يعمل ويعيش مع والده الذي يتقاضي معاشا، بالاضافة إلى إصابة والدته بمرض السرطان.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ لاستخراج قرار علاج علي نفقة الدولة للشاب، وكذلك مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة؛ لتقديم مساعدات عينية ونقدية للأسرة، وإجراء بحث اجتماعي شامل لأسرة الشاب؛ لإمكانية استحقاق الأم والشاب الدعم النقدي المشروط "كرامة".

كما تم التنسيق من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، مع إحدى الجمعيات الخيرية؛ لإجراء جلسات الغسيل الكلوي مجانا إلي أن يتم استصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة.

وفي إطار حزمة الحماية الاجتماعية، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي حاليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الرعاية الصحية المجانية، لمن هم فوق خط الفقر مباشرة، ولم يحصلوا على دعم نقدي، كما يتم حاليا تكثيف الجهود مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير الدعم الغذائي لهم عبر بطاقات التموين.