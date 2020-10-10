فوائد فيتامين "د" للوقاية من إنفلونزا الشتاء وفيروس كورونا

تخوفات وتساؤلات عديدة بين المواطنين شتاء هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، والبحث عن وسائل لتفادي الإصابة بالفيروس لحين ظهوراللقاح.

ونصحت وزارة الصحة بتناول الفيتامينات لتقوية المناعة لمواجهة الفيروس، ويأتي على رأس هذه الفيتامنيات، فيتامين "د".

ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير كيفية الحصول عليه وأبرز فوائده:

- مهم في مواجهة الإصابة بالإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

- له دور في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

- هناك علاقة بين فيتامين "د" والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فهو يحمي من الإصابة به.

- يحافظ على صحة الأطفال الرضع، ويحميهم من الإصابة بالربو والأكزيما والعديد من الالتهابات المختلفة.

- ينظم نمو خلايا الجسم والتواصل فيما بينها وهذا يعني أن المستويات المناسبة من "فيتامين د"، لها أثر على خفض خطر الإصابة بمرض السرطان.

- يمكن الحصول عليه من خلال المصدر الأساسي له وهو الشمس.

- وبالنسبة للطعام، يمكن الحصول عليه من "زيت كبد الحوت ، سمك أبو سيف، سمك السلمون، السردين، البيض، الحليب المدعم".

- يمكن الحصول عليه من خلال صفار البيض بالرغم من فوائد تناول البيضة كاملة، إلا أن صفاره يعتبر مصدرًا من مصادر فيتامين د، إذ يحتوي على 37 وحدة دولية.

- الزبادى، كوب واحد يعطي 20 % من القيمة اليومية الموصي بها لفيتامين "د".

- عصيرالبرتقال يساعد على إمداد الجسم بـ12% من احتياجات الجسم لفيتامين "د".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.