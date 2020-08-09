الصحة: احرصوا على إضافة فيتامين "سي" و"د" للوجبات لتقوية المناعة

حددت وزارة الصحة والسكان الأغذية التي يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة، وقالت الوزارة إن الأغذية الغنية بفيتامين "سي" تتمثل في الموالح وتشمل "البرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون"، وبعض الخضروات مثل البروكولي والسبانخ، كما أن الأغذية الغنية بفيتامين "أ" تشمل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

وأضافت الوزارة أن الحصول على فيتامين "د" يتمثل في التعرض لأشعة الشمس، حيث يساعد ذلك على تكوين فيتامن "د" في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

وتابعت في منشور توعوي لها أن الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في اللحوم الحمراء "ولكن بكميات قليلة" والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وأكدت على أهمية تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 جرامات "نحو ملعقة واحدة صغيرة" يوميًا، حيث يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.

كما حذرت الوزارة في تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أوالمعلبة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والطعام خارج المنزل والأطعمة المصنعة، وذلك للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم.