استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم السبت

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ 15.77 جنيه، و 15.67 للشراء.

وسجل بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، أعلى سعر للبيع بـ15.78 جنيه مقابل 15.68 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنك "العربي الإفريقي الدولي" و"البنك التجاري الدولي"، و"المصرف المتحد" بمبلغ 15.75 للبيع و 15.65 للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مبلغ 15.76 للبيع و 15.66 للشراء.

ووفق آخر تعاملات للدولار قبل اليوم السبت، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب استقرار لم يدم طويلا، وذلك بقيمة قرش واحد في البنوك وشركات الصرافة، وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني التعمير والإسكان" أعلى سعر للبيع، وأقل سعر في بنك "العربي الإفريقي الدولي".

ووفقا لوكالة رويترز، تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وكانت العملة الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوى في شهرين عند 94.745 الأسبوع الماضي، وسجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل أبريل.

وشهدت أسعار الدولار استقراراً خلال الأيام الماضية، وحتى الساعات الأولى من التعاملات اليومية اليوم.

ويأتي هذا الاستقرار نظرًا لحصول البنوك في مصر على إجازة منذ يوم الخميس وحتى اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وتستأنف البنوك عملها غدا ليسير عملها بشكل طبيعي.

وشهدت أسعار الدولار انخفاضا خلال الأسوع الماضي خاصة مع إعلان مرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبعد نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، قبل إعلان تعافيه بنسبة كبيرة من الفيروس منذ يومين.

وانخفضت العديد من الأسهم الأمريكية وأسعار النفط العالمي، بعد انتشار أخبار إصابة رئيس أكبر دولة اقتصاديا في العالم.