"الخطة العايمة" يتصدر الإيرادات اليومية بـ681 ألف جنيه

واصل فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائية، بتحقيقه 680 ألفًا و793 جنيهًا، أمس الجمعة، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم، حول كفيفين يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو علي بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة" من بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل وكوكبة من النجوم، من إنتاج وائل عبدالله.

وجاء فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، في المركز الثاني بـ221 ألف و443 جنيه، حيث تدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 119 آلاف و422 جنيهًا وفقاً للبيان نفسه.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم الراحلة رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 41 ألفًا و954 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح من 25% إلى 50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.