صور.. محمد عبدالرحمن في جولة مع جمهور "الخطة العايمة"

أجرى الفنان "محمد عبدالرحمن "، مساء أمس، جولة في دور العرض السينمائية، حيث تواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب لحضور فيلمه "الخطة العايمة"، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم وحجز التذاكر.

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التي تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أي خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

"الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل ومن إخراج معتز التوني، وتأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.

ومن جانبهم، أشاد رواد السوشيال ميديا بفيلم "الخطة العايمة"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض.

وكان الفنان علي ربيع، احتفل بإيرادات "الخطة العايمة"، ونشر صورة جديدة تجمعه مع أبطال العمل، معلقًا: "الحمد لله والشكر لله الخطة العايمة يتصدر الإيرادات في أول يوم عرض".

وأكد "ربيع" أن الجهة المنتجة للفيلم، قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرح الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العايمة وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".